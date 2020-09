Cagliari, Carta: «Siamo al lavoro per costruire una rosa di livello» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio del calendario Pierluigi Carta, direttore sportivo del Cagliari, ha commentato ai canali ufficiali del club il sorteggio del calendario. Le sue parole. CALENDARIO – «Affronteremo subito una serie di gare impegnative, con quattro partite su sei fuori casa. Sarà un inizio molto stimolante e dovremo essere bravi a farci trovare pronti». Queste le parole al termine della presentazione del nuovo calendario che prevede l’inizio della nuova stagione per domenica 20 settembre». MERCATO – «Stiamo allestendo una rosa di livello, i calciatori che arrivano qui devono voler fortemente indossare la nostra maglia, avendo ben chiaro cosa ... Leggi su calcionews24

