Burioni: “Non si dovrebbe votare nelle scuole, politica imbarazzante” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Anche il professore e virologo Roberto Burioni entra nel dibattito sulla riapertura delle scuole che lui stesso definisce “una polemica che oramai assomiglia molto a una lotta nel fango a scopi politici”. Ciò premesso, “c’è una cosa” che il virologo Roberto Burioni, “da scienziato” vorrebbe “dire alla politica. “Il 14 settembre si aprono le scuole e il 20 settembre si vota, con il solito allestimento dei seggi negli edifici scolastici e la coda di disinfezione e via dicendo. Che non si sia trovata una soluzione a questo problema è davvero imbarazzante – scrive l’esperto sul sito ‘Medical Facts’, da lui fondato – Non si dovrebbe votare nelle ... Leggi su tpi

