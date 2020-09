Burioni: "Non si dovrebbe votare nelle aule. Imbarazzante che la politica non trovi una soluzione" (Di mercoledì 2 settembre 2020) “C’è una cosa che io, da scienziato, vorrei dire alla politica. Il 14 settembre si aprono le scuole e il 20 settembre si vota, con il solito allestimento dei seggi negli edifici scolastici e la coda di disinfezione e via dicendo. Che non si sia trovata una soluzione a questo problema è davvero Imbarazzante”. Lo scrive il virologo Roberto Burioni, in vista della riapertura delle scuole.“Non voglio entrare nella polemica che oramai assomiglia molto a una lotta nel fango a scopi politici, ma siccome ho una bambina di 9 anni che deve tornare in classe - spiega Burioni - voglio condividere con voi alcuni dati oggettivi”. Il virologo si chiede quindi se i bambini corrano rischi e risponde che, “basandoci sull’esperienza statunitense, dove i casi sono ... Leggi su huffingtonpost

