Bullismo: padre incatenatosi davanti al Comune di Gravina in Puglia, “qualcosa a cui nessuno di noi vorrebbe arrivare” Di Gioia, candidato al consiglio regionale: repressione e controllo non bastano, bisogna investire in welfare e terzo settore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Di Gioia (foto): “Costringere un padre ad incatenarsi ai cancelli del Comune per ottenere più sicurezza nella città dove vive la propria famiglia, è qualcosa a cui nessuno di noi vorrebbe arrivare: i nostri figli devono sentirsi liberi di camminare per le nostre strade senza dover temere le sortite di questi bulli”. È il commento di Antonio Di Gioia, già presidente dell’Ordine degli Psicologi di Puglia, in corsa alla Regione con Italia in Comune, in merito al gesto di un padre di famiglia di Gravina in Puglia che ha visto la propria figlia 17enne subire un’aggressione in pieno centro da parte ... Leggi su noinotizie

Borderline_24 : Allarme #Bullismo a Gravina, un padre si incatena per #Protesta davanti al Comune - ObiWan33424278 : @maurovanetti @ricpuglisi @VperVents @f_passerini94 @alienlini @micheleboldrin @robellardi @ParvadomFab… - EASYONGBOK : mio padre mi ha appena dato della malata perché dice che non ho amici e non sono capace a relazionarmi e poi mi ha… - Risparmiainrete : RT @chi_scrive: Parola di cadavere Un ragazzo vittima di bullismo . Il cadavere veniva chiamato . Deriso e isolato probabilmente a causa d… - _starshineforju : Sto vedendo un film su Sky (si chiama 'Dolcissime') e mio padre sta minimizzando il reagire male agli insulti e agli atti di bullismo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bullismo padre Gravina, padre si incatena ai cancelli del Comune contro il bullismo: "Vogliamo la presenza delle Forze dell'Ordine" Il Quotidiano Italiano - Bari Allarme bullismo a Gravina, un padre si incatena per protesta davanti al Comune

Si è incatenato ai cancelli del Municipio e, per protesta, ha esposto cartelli in cui chiede sicurezza e maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. È accaduto a Gravina in Puglia, dove ...

Gravina, padre si incatena ai cancelli del Comune contro il bullismo: “Vogliamo la presenza delle Forze dell’Ordine”

Questa mattina un padre esasperato dalle violenze subite dal figlio si è incatenato ai cancelli del Comune di Gravina per protestare contro la presenza dei bulli in città. “Vogliamo la presenza delle ...

Si è incatenato ai cancelli del Municipio e, per protesta, ha esposto cartelli in cui chiede sicurezza e maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio. È accaduto a Gravina in Puglia, dove ...Questa mattina un padre esasperato dalle violenze subite dal figlio si è incatenato ai cancelli del Comune di Gravina per protestare contro la presenza dei bulli in città. “Vogliamo la presenza delle ...