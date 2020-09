Bruscolotti: "Tutto il mercato gira intorno a Koulibaly. Sokratis? Guadagna molto" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti: "Tutto il mercato del Napoli gira intorno a Koulibaly. Determinati acquisti hanno bisogno di una cessione per fare moneta. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Bruscolotti Tutto

Tutto Napoli

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, si è soffermato sulla possibile cessione di Maksimovic e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, si ...