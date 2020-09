Bruno Barbieri 4 Hotel: la nuova stagione è già record di ascolti dopo la prima puntata (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ieri ha debuttato la nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel e la prima puntata ambientata in Versilia ha già stabilito un nuovo record di ascolti. La nuova stagione di Bruno Barbieri 4 Hotel parte subito con un record d'ascolti nella prima puntata, ambientata in Versilia, e vista da 506.916 spettatori, più che in tutte le passate edizioni. Un ritorno sul piccolo schermo incredibile per Bruno Barbieri 4 Hotel. Ieri sera, su Sky Uno e on demand la produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia ha segnato il suo ... Leggi su movieplayer

moonckingjay : Al primo posto il 12 gennaio, d’altronde non è un caso se quel giorno sono nati sia Bruno Barbieri che Zayn - infoitcultura : Bruno Barbieri, 4 Hotel: arriva il “Cliente maleducato” - infoitcultura : Bruno Barbieri 4 Hotel, le anticipazioni sulla nuova stagione - infoitcultura : Turismo: Palermo tra le otto città in gara nel programma tv '4 Hotel' con Bruno Barbieri - infoitcultura : 'Bruno Barbieri 4 Hotel': 'È l'anima di un hotel che conta' -