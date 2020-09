"Briatore è stato male e questo Paese ipocrita lo ha messo alla gogna: come il Medioevo". L'affondo di Tommaso Cerno (Di mercoledì 2 settembre 2020) Flavio Briatore è stato male. E questo Paese ipocrita è governato da ipocriti lo ha messo alla gogna. Sembra di rivivere nel Medioevo, pur con meno cultura, e dover convivere con una caccia alle streghe che mi ricorda le frasi degli anni 80 e 90 sull'Aids. Vergogna. Vergogna. Vergogna. di Tommaso Cerno Leggi su liberoquotidiano

