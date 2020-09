Brescia, Cellino rivela: “Marotta voleva Tonali, ma lui ha scelto il Milan” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tra i colpi di mercato messi a segno, il più eclatante è stato sicuramente l'assalto vincente del Milan per Sandro Tonali. I rossoneri hanno bruciato in extremis l'Inter, che sembrava aver già messo le mani sul centrocampista del Brescia. E ora la squadra di Stefano Pioli sogna di poter disputare un campionato da protagonista.caption id="attachment 960025" align="alignnone" width="1024" Cellino (getty images)/captionDECISIONEIl proprietario del Brescia, Massimo Cellino, ha spiegato alcuni retroscena della trattativa ai microfoni di TopCalcio24: "Marotta ci teneva tanto, so che Conte lo apprezzava molto. Credo che anche l'agente abbia avuto dei contatti con l'Inter. Lui era determinato e convinto che andasse all'Inter, tutto questo tempo perso ha dilaniato la situazione e ci ha ... Leggi su itasportpress

