Brahim Diaz è già atterrato: "Forza Milan" (Di mercoledì 2 settembre 2020) MilanO - L'avventura rossonera di Brahim Diaz è pronta a cominciare. Il talentuoso trequartista classe 1999, che arriva in prestito secco dal Real Madrid, è atterato in Italia all'aeroporto di ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Brahim Diaz al @acmilan: inizialmente sarà semplice prestito, le parti si riaggiorneranno più avanti per l’eventua… - DiMarzio : #Milan sempre più vicino a Brahim Diaz: le ultime - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Milan, fatta per l'arrivo di Brahim Diaz In prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid… - FraNasato : 'Brahim Diaz è un giocatore che può giocare in tutte e tre le posizioni dietro la prima punta. Può fare la differenza' #Milan - PianetaMilan : #Maldini a @SkySport: 'Vi presento @Brahim. @Ibra_official un campione. Sul calendario ...' - #calciomercato… -