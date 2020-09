Bosnia, la porta aperta della rotta balcanica. I migranti: "Vogliamo venire tutti in Italia" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fausto Biloslavo Immagine di repertorio: migranti sulla rotta balcanica Sono afghani, pachistani o del Bangladesh. Il viaggio lo chiamano "il gioco". Il flusso è aumentato dopo la quarantena. Le proteste in piazza dei Bosniaci «Vogliamo andare tutti in Italia» spiega Abdul Qayum, 25 anni, ex poliziotto afghano, che si sta lavando a torso nudo in un rigagnolo in mezzo ai campi. Una decina di aspiranti profughi accoccolati attorno al binario della ferrovia nel nord ovest della Bosnia annuisce quando sente nominare l'Italia. In realtà assieme a qualche centinaio di migranti che bivacca sulle colline sono intrappolati nella terra di nessuno fra la parte ... Leggi su ilgiornale

GuyTotti : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dzeko in Bosnia con la mascherina della Roma. Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico,… - Accatrac : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dzeko in Bosnia con la mascherina della Roma. Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico,… - KaoriT1016 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dzeko in Bosnia con la mascherina della Roma. Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico,… - ajapuxpax1927 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dzeko in Bosnia con la mascherina della Roma. Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico,… - LeoWolf1992 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Dzeko in Bosnia con la mascherina della Roma. Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bosnia porta Bosnia, la porta aperta della rotta balcanica. I migranti: "Vogliamo venire tutti in Italia" il Giornale Messi, Cavani, Higuain: e le stelle stanno a guardare

Il mercato che apre, il campionato dietro l’angolo che «debutta» nel weekend del 19-20 settembre. Ma l’avvio settembrino, che di solito ospita le prime partite ufficiali e invece per volere del Covid- ...

FOTO - Dzeko in Bosnia con la mascherina della Roma

Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico, porta con sé il club giallorosso anche quando si unisce alla propria Nazionale La Redazione ...

Il mercato che apre, il campionato dietro l’angolo che «debutta» nel weekend del 19-20 settembre. Ma l’avvio settembrino, che di solito ospita le prime partite ufficiali e invece per volere del Covid- ...Il centravanti, immortalato in una Instagram Story di un amico, porta con sé il club giallorosso anche quando si unisce alla propria Nazionale La Redazione ...