Borse europee proseguono toniche. Piazza Affari si muove in scia (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, che si muove in linea con le principali Borse europee. I mercati continuano a beneficiare della performance positiva dei mercati USA ed asiatici, in vista della pubblicazione del Beige Book della Fed e della pubblicazione dei dati sul lavoro USA. Sessione debole per l’Euro / Dollaro USA, che scambia con un calo dello 0,52%. Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +145 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,99%. Tra le principali Borse europee in primo piano Francoforte, che mostra un forte aumento del 2,33%, decolla Londra, con un importante progresso dell’1,82%, e in evidenza Parigi, che mostra un forte incremento del 2,41%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, ... Leggi su quifinanza

