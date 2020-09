Bonus Pubblicità, domande al via: come funziona e chi può richiederlo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dal Decreto Rilancio boccata d’ossigeno per l’editoria giornalistica grazie alla misura (in vigore dal 2018 ma ampliata e perfezionata) che premia ancora di più imprese e professionisti che decidono di acquistare spazi pubblicitari sui quotidiani, periodici, siti, televisioni e radio. I beneficiari potranno accedere a un credito di imposta fino al 50% della spesa sostenuta in compensazione sul modello F24. Ossia, cancellerà o ridimensionerà le tasse che l’investitore pubblicitario doveva versare allo Stato. A disposizione un tesoretto di 85 milioni di euro. (50 sono destinati a chi acquisterà inserzioni sui giornali cartacei oppure sui siti; gli altri 35 milioni a chi comprerà spot sulle radio e le tv). Il Decreto Rilancio ha anche abolito un precedente requisito, ossia l’incremento ... Leggi su quifinanza

