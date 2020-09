Bonus pendolari della Regione Piemonte, richieste fino al 31 ottobre (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ posticipata al 31 ottobre la scadenza del Bonus pendolari che la Regione Piemonte mette a disposizione dei pendolari con abbonamento ferroviario regionale annuale o plurimensile con validità di almeno un mese nel 2018. Il rimborso, previsto una tantum e riconosciuto sotto forma di sconto, prevede la richiesta direttamente in biglietteria. Il Bonus pendolari, per il quale la Regione Piemonte ha stanziato 700 mila euro, viene riconosciuto come sconto sul rinnovo dell’abbonamento. Gli sconti sono differenziati a seconda della tariffa di partenza: 3% per gli abbonamenti Formula sia mensili sia annuali con zona Pin; 5% per gli abbonamenti Formula sia mensili sia ... Leggi su nuovasocieta

