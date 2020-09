Bonus mobilità - L'apertura del portale slitta a novembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) La telenovela infinita del cosiddetto Bonus mobilità si arricchisce di una nuova puntata. slitta a novembre, infatti, lapertura del portale del ministero dellAmbiente che consentirà di ottenere, sotto forma di rimborso o di voucher lincentivo statale allacquisto di biciclette (anche a pedalata assistita) e monopattini.In attesa dei fondi. Previsto inizialmente per la fine di agosto e l'inizio di settembre, il sito sarà infatti attivato solo quando saranno disponibili tutte le risorse previste dallo Stato: i 120 milioni previsti dal cosiddetto decreto Rilancio, approvato dal governo a maggio e convertito in legge a luglio, i 20 milioni aggiunti dal parlamento in fase di conversione e i 70 milioni messi sul piatto dal ministero dellAmbiente, che però ... Leggi su quattroruote

