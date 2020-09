Bonus condomini al 110%: lo stesso lavoro può avere due bonus, discordanze tra trainati e trainanti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due bonus per lo stesso condominio, sono queste gli ultimi chiarimenti in tema di bonus casa al 110%. Ciascun condominio ha possibilità di ottenere differenti agevolazione sui lavori, senza condizionale le scelte. La detrazione fiscale del 110 per cento è a carico del Fisco, sono anche molte le discordante fra gli interventi che possono essere trainati. I bonus sono due: bonus facciate ed ecobonus, e potrebbero affacciarsi anche al superbonus al 110%. Ad esempio il contribuente che decide di effettuare interventi per l’installazione di un cappotto termico con ... Leggi su notizieora

