Bonus bici, ancora un rinvio: portale online a novembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Pedalata decisamente lenta per il Bonus bici – l’incentivo per la mobilità “sostenibile” che arriva a un massimo di 500 euro e copre fino al 60% dell’acquisto di biciclette, ebike, monopattini elettrici acquistati dal 4 maggio al 31 dicembre – che slitta ancora, questa volta a inizio novembre, quando sarà online il portale del Ministero dell’Ambiente che renderà operativo il Bonus declinabile o in forma di rimborso (per chi ha già comprato) o voucher elettronico per chi deve ancora acquistare. Previsto ad agosto, l’avvio del portale è slittato a causa di un ulteriore “rallentamento amministrativo”. Il ... Leggi su quifinanza

Mossi dai nuovi incentivi per la mobilità molti italiani si sono prodigati all’acquisto di monopattini e bici elettriche. Dietro questa strategia avanzata dal Governo c’è la necessità di rilanciare il ...

