Bonus bici, altro rinvio: il portale sarà operativo a novembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un altro rinvio per il Bonus bici. Slitta a novembre la messa online del portale, al quale si accederà tramite il sito del ministero dell’Ambiente, per effettuare la richiesta del Bonus sotto forma di rimborso. Alla base della decisione c’è un rallentamento amministrativo: le risorse a disposizione sono ancora inferiori rispetto a quelle stanziate Bonus bici, ulteriore rinvio Il Bonus bici, che può arrivare ad un massimo di 500 euro coprendo fino al 60% dell’acquisto di biciclette, ebike e monopattini elettrici, era inizialmente previsto entro il mese di luglio 2020 tramite un’applicazione che sarebbe stata pubblicata ... Leggi su quifinanza

Nel decreto Rilancio il governo ha stanziato 120 milioni di euro per il bonus mobilità con lo scopo di incentivare l'acquisto di biciclette e monopattini. Il rimborso pari al 60% della spesa sostenut ...Bonus Bici 2020: il Ministero dell’Ambiente ha deciso di lanciare il portale per chiedere il rimborso o scaricare il voucher per l’acquisto di una bici. Pertanto, la piena operatività del Bonus Bici 2 ...