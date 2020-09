Bonus Baby sitting, misura rifinanziata: ripartono i pagamenti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo il blocco dei pagamenti del Bonus Baby sitter per raggiungimento dei limiti di spesa previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio, il rifinanziamento previsto dal Decreto di Agosto ha premesso di riprendere le erogazioni. A comunicarlo l’INPS con un comunicato stampa diffuso pochi giorni fa. Bonus Baby sitting, rirprendono i pagamenti Dal 5 marzo e fino al 31 agosto, i genitori di figli che non abbiano compiuto i 12 anni (se disabili gravi, invece, non si applica nessun limite di età) possono fruire di un congedo straordinario COVID-19 per la cura dei figli retribuito con una indennità pari al 50% della retribuzione. In alternativa al congedo in questione i genitori possono fruire di un Bonus volto a pagare il ... Leggi su notizieora

