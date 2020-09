Bonaventura Fiorentina: passi avanti per il centrocampista. Le ultime (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bonaventura Fiorentina: il club viola ha compiuto passi avanti per l’ex centrocampista del Milan. Le ultime La Fiorentina sta valutando il tesseramento di Giacomo Bonaventura, svincolatosi dal Milan al termine della scorsa stagione. Positivo l’incontro tra Joe Barone, Daniele Pradè e Mino Raiola di qualche giorno fa. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista gradirebbe la destinazione e avrebbe già ricevuto la piena disponibilità da parte dell’allenatore Giuseppe Iachini. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Fiorentina, incontro nei giorni scorsi fra la dirigenza e #Raiola - pccpla : RT @DiMarzio: #Fiorentina, incontro nei giorni scorsi fra la dirigenza e #Raiola - Fiorentinanews : La #Fiorentina spinge per #Bonaventura: la situazione #calciomercato - itaninog : RT @DiMarzio: #Fiorentina, incontro nei giorni scorsi fra la dirigenza e #Raiola - MilanPress_it : La #Fiorentina tratta #Bonaventura #MilanPress -