Bologna, organizzavano festini con cocaina e baby prostitute, sei indagati: politico leghista ai domiciliari (Di mercoledì 2 settembre 2020) politico leghista ai domiciliari per festini con cocaina e baby prostitute Sei persone, tra cui un politico leghista, sono state raggiunte da altrettante misure cautelari di vario tipo per aver organizzato a Bologna festini a base di cocaina, che coinvolgevano anche delle baby prostitute. Le ordinanze sono state eseguite nella giornata di martedì 1 settembre dal nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la cui indagine è partita in seguito alla denuncia di una madre che aveva intercettato dei filmati nel cellulare della figlia, i sei, accusati a vario ... Leggi su tpi

