Bologna | Mihajlovic | “Sarà affascinante partire il campionato da Milano Il brutto arriverà…”

Il Bologna, come tutte le altre squadre di Serie A, ha scoperto quello che sarà il cammino per la stagione 202o-21. Sinisa Mihajlovic ha commentato il sorteggio del calendario per il club emiliano: "L'importante sarà sempre il nostro atteggiamento, quello che sappiamo fare noi più importante degli avversari. partire il campionato da Milano sarà bello e affascinante. Sarà un bel banco di prova quando incontreremo Inter, Roma, Spezia e Torino con tre gare su 4 in trasferta". Queste le parole di Mihajlovic riprese da Tmw.

