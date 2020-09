Bologna, festini con droga e baby prostitute, sei indagati. Ai domiciliari ex candidato della Lega (Di mercoledì 2 settembre 2020) festini con droga e baby prostitute nella Bologna ‘da bene’, sei indagati. Ex candidato della Lega agli arresti domiciliari. Le indagini degli inquirenti. Sono sei le persone sul registro degli indagati che devono rispondere a vario titolo delle accuse di induzione alla prostituzione e reati colLegati alle sostanze stupefacenti per festini nei quali girava droga e ai quali prendevano parte baby prostitute. Bologna, festini con droga e baby prostitute: le indagini Quello che emerge dalle indagini è uno ... Leggi su newsmondo

Induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Queste le accuse che hanno portato il nucleo operativo dei carabinieri della compagnia Bologna Centro ad eseguire sei misure cautelari ...

Festini con minorenni a Bologna, ai domiciliari un ex candidato della Lega alle regionali

C'è anche un ex candidato della Lega tra le persone coinvolte nell'indagine dei carabinieri di Bologna su presunti festini di sesso e droga con ragazze minorenni. Si tratta di Luca Cavazza, 27 anni, a ...

