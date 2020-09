Bologna, festini con droga e baby prostitute: sei indagati. Ai domiciliari ex candidato della Lega in Regione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ai festini a luci rosse, organizzati in un residence fuori Bologna, partecipavano anche ragazze minorenni, arruolate per fare sesso in cambio di droga. È la scoperta fatta dal nucleo operativo dei carabinieri del capoluogo emiliano che questa mattina ha eseguito sei misure cautelari con l’accusa di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Tra gli indagati c’è Luca Cavazza, 27 anni, agente immobiliare e candidato non eletto alle regionali in Emilia-Romagna con la Lega, in supporto alla corsa di Lucia Borgonzoni. Per lui, conosciuto in città nell’ambiente dei tifosi della Virtus basket, sono stati disposti gli arresti domiciliari. Coinvolti pure un avvocato e altri professionisti, destinatari ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Festini con coca e baby prostitute a Bologna, sei indagati: ai domiciliari politico leghista - MediasetTgcom24 : Bologna, festini a base di droga e sesso con minorenni: 6 indagati #bologna - armidago68 : RT @giusvo: Festini con droga e baby #prostitute a Bologna. Tra gli indagati un avvocato e un politico #leghista #Salvini avrà citofonato… - Mamox__ : RT @nicmax25: Festini con coca e baby prostitute a Bologna, sei indagati: ai domiciliari politico leghista Luca Cavazza - chipswilliams1 : Festini con coca e baby prostitute a Bologna, sei indagati: ai domiciliari politico leghista - La Repubblica -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna festini Bologna, festini con coca e baby prostitute: sei indagati. Ai domiciliari politico leghista la tribuna di Treviso Droga e prostituzione con minorenni, 6 indagati

È stato messo ai domiciliari Luca Cavazza, il 27enne agente immobiliare ed ex candidato alle Regionali di gennaio in Emilia Romagna con la Lega (non eletto), coinvolto nell'indagine dei carabinieri di ...

Festini con baby prostitute e cocaina, ai domiciliari anche un politico della Lega

Baby prostitute e cocaina, sei indagati a Bologna per festini con minorenni. Ai domiciliari finisce anche un politico della Lega candidato alle ultime regionali. Festini con baby prostitute e cocaina ...

È stato messo ai domiciliari Luca Cavazza, il 27enne agente immobiliare ed ex candidato alle Regionali di gennaio in Emilia Romagna con la Lega (non eletto), coinvolto nell'indagine dei carabinieri di ...Baby prostitute e cocaina, sei indagati a Bologna per festini con minorenni. Ai domiciliari finisce anche un politico della Lega candidato alle ultime regionali. Festini con baby prostitute e cocaina ...