Bologna, droga e sesso con minorenni: coinvolti professionisti, imprenditori e un aspirante politico (Di mercoledì 2 settembre 2020) Festini a base di droga e sesso con minorenni, andati avanti per mesi, negli ambienti della Bologna “bene”. A scoprirlo sono stati i carabinieri, grazie alle denunce della madre di una delle ragazze coinvolte. Sette le misure cautelari disposte nei confronti di altrettante persone, accusate a vario titolo di induzione alla prostituzione e reati in materia di stupefacenti. Fra gli arrestati, imprenditori, professionisti e un ex candidato della Lega alle ultime regionali, il 27enne Luca Cavazza, posto ai domiciliari, come l’imprenditore Fabrizio Cresi. sesso con le minorenni a “Villa Inferno” Secondo la ricostruzione dell’accusa, i festini, proseguiti dall’autunno del 2019 ai primi mesi di quest’anno, si ... Leggi su secoloditalia

