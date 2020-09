Bollettino Covid 2 settembre: 1326 nuovi contagi, 6 decessi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bollettino Covid del 2 settembre: 1326 i nuovi contagiati 6 decessi e 257 guariti nelle ultime 24 ore. Tornano a salire i contagi in Italia Il ministero della salute ha pubblicato i nuovi numeri relativi alla giornata di oggi, 2 settembre. Il Bollettino Covid di oggi racconta un aumento dei positivi con ben 1326 nuovi contagiati e 6 decessi nelle ultime 24 ore. I casi totali sono 271.515 mentre il numero dei morti sale a 35.497. I guariti di oggi sono 257, per un totale di 208.201 persone che hanno sconfitto la malattia. In Lombardia, si riscontra un lieve calo dei contagi, 237 contro i 242 di ieri e 1 ... Leggi su bloglive

