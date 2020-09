Blanchett e Swinton aprono Venezia 77: voglia di ripartire e amore per il cinema al centro della cerimonia (Di mercoledì 2 settembre 2020) VENEZIA – Il Covid non ferma la Mostra del Cinema di Venezia, che, adottando ferree misure di sicurezza, ha preso il via oggi al Lido. Madrina della cerimonia una splendida Anna Foglietta: “Sono stordita, come dopo due bicchieri di vino rosso, felice. Avevamo tutti bisogno di esserci”, ha detto in un lungo abito nero su un red carpet blindato per il pubblico da un muro che ne impedisce la visuale. La cerimonia si e’ aperta con un omaggio musicale al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Ad eseguire ‘Il tema di Deborah’, indimenticabile colonna sonora di ‘C’era una volta in America’, La Roma Sinfonietta, condotta dal Maestro Andrea Morricone, figlio di Ennio a cui e’ seguita la standing ovation del pubblico. Anche la madrina della manifestazione ha ricordato il grande compositore, prima di iniziare il lungo e sentito discorso che ha inaugurato un’edizione speciale della kermesse “che entrera’ di diritto nella storia, innanzitutto perche’ ha sfidato le insidie dell’incertezza, creando un protocollo di sicurezza curato nei minimi dettagli, e poi perche’ per la prima volta si richiede al pubblico una partecipazione attiva, perche’ se il pubblico e’ collaborativo davvero puo’ dimostrare che in Italia si puo’, anzi si deve, tornare a fare cultura in tutta sicurezza”, ha dichiarato Foglietta. Poi un ringraziamento ai medici e al personale sanitario, “che hanno vissuto un incubo neanche lontanamente paragonabile al nostro. Voglio abbracciare con tutta me stessa i familiari delle vittime del Covid, siete veramente nel nostro cuore. E’ stata dura, lo e’ ancora adesso che il futuro non e’ scritto, e questa volta forse noi abbiamo la facolta’ o meglio il dovere di immaginare e costruire il mondo che verra”. Leggi su dire

