Biodigestore Ponte Valentino, Del Vecchio: “Faccio me le preoccupazioni di Rummo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Raffaele Del Vecchio in merito alla questione del Biodigestore in zona Ponte Valentino. “Faccio mie le preoccupazioni dell’amico Cosimo Rummo per l’insediamento presso l’area ASI di Ponte Valentino di un Biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici e fanghi di depurazione.Rummo, così come le altre aziende insediate nell’area Asi, rappresenta una delle eccellenzeitaliane e soprattutto sannite nel mondo, con alcune centinaia di lavoratori e con un indottoimportante.Ritengo che sia necessario un piano che punti all’autosufficienza e alla sostenibilità nella gestione dei rifiuti che, se lavorati e trattati in ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Biodigestore Ponte Valentino Del Vecchio: “Faccio me le preoccupazioni di Rummo” - #Biodigestore #Ponte #Valentino - iannace_a : #FAICISL 'Biodigestore crea preoccupazione tra i dipendenti' Il sindacato interviene sull'ipotesi della costruzione… -