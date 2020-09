Bielorussia: Mosca, da Nato e Ue dichiarazioni distruttive (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - Mosca, 02 SET - Le dichiarazioni che l'Unione Europea e la Nato stanno facendo sulla situazione in Bielorussia non sono costruttive. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov. "... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MOSCA, 02 SET - Le dichiarazioni che l'Unione Europea e la NATO stanno facendo sulla situazione in Bielorussia non sono costruttive. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.Per il presidente bielorusso, egli fa parte di “una lista di persone indesiderate”, comune ai due Paesi. Per lui, il metropolita sarebbe uscito dal Paese “inaspettatamente” per “ricevere particolari d ...