Bernal, flirt Ignazio: “Mi ha detto che era single. Lo ho detto a Cecilia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Continuano a emergere rumors e retroscena sulla rottura consumatasi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stavolta a parlare è la modella di origini argentine (vive a Madrid) Caterina Bernal. Quella stessa modella che è balzata pochi giorni fa su tutte le pagine di cronaca rosa per un presunto flirt avvenuto in Sardegna con il trentino. … L'articolo Bernal, flirt Ignazio: “Mi ha detto che era single. Lo ho detto a Cecilia” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Non sapevo nemmeno chi fosse Ignazio. So che eravamo in Sardegna, precisamente al “Phi Beach” e da lì è iniziata la nostra breve frequentazione. Lui era con un’altra ragazza nel tavolo di fronte al mi ...Continuano a emergere rumors e retroscena sulla rottura consumatasi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Stavolta a parlare è la modella di origini argentine (vive a Madrid) Caterina Bernal. Quella ...