Berlusconi positivo al tampone per il Coronavirus. Zangrillo: «È asintomatico» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Coronavirus, ultime notizie (2 settembre) Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. La notizia è stata confermata dall’agenzia stampa Ansa. Secondo Alberto Zangrillo, medico del S. Raffaele che ha lungo a curato la salute dell’ex premier, il leader di Forza Italia è asintomatico. Al momento si trova nella sua residenza di Arcore, dove passerà il suo periodo di isolamento. Berlusconi si sarebbe sottoposto al tampone dopo un soggiorno in Sardegna. Dopo i lanci delle agenzie stampa, la notizia è stata confermata anche dall’ufficio stampa dell’ex premier: «Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà ... Leggi su open.online

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - repubblica : ?????? Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone. Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare, continua a… - ibico75 : Berlusconi positivo al covid. Lo avrà preso quando Briatore gli ha fatto annusare le dita. - marilenascalise : RT @CicRosina: ++ Ultim'ora: Il Coronavirus positivo a Berlusconi ++ -