Berlusconi positivo al Covid, sottoposti a tampone anche familiari (Di mercoledì 2 settembre 2020) Milano 2 set. (Adnkronos) - Chi lo ha sentito in queste racconta di aver trovato il leader azzurro di buon umore e combattivo come sempre. ''Niente lo ferma, nemmeno il Covid'', assicura un parlamentare di Fi di lungo corso. Leggi su liberoquotidiano

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - _MorettiGrg_ : RT @ilnasodiVoldy: Giornalista del tg: Silvio Berlusconi positivo al covid Io e mio papà: - tonyscuut : RT @Misurelli77: +++ULTIM'ORA+++ Silvio Berlusconi positivo al Covid-19 Passera la quarantena dalla nipote di Bolsonaro -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi positivo

Chi lo ha sentito in queste racconta di aver trovato il leader azzurro di buon umore e combattivo come sempre. ''Niente lo ferma, nemmeno il Covid'', assicura un parlamentare di Fi di lungo corso.20:30:01 Silvio Berlusconi positivo al Covid. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale - informa Forza Italia - il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il Presidente cont ...