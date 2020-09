Berlusconi positivo al Covid, ora ‘paga’ il soggiorno in Costa Smeralda in isolamento in casa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Così anche il Cavaliere, assiduo frequentatore della Costa Smeralda ha pagato dazio. E’ stato il suo medico curante personale, il prof. Alberto Zangrillo poco fa a confermare in esclusiva all’agenzia di stampa AdnKronos che “Berlusconi è asintomatico e in isolamento a domicilio”. Molti ricorderanno che qualche giorno fa, quando uscirono alcune foto del leader di Forza Italia insieme Flavio Briatore – risultato positivo – vi fu una smentita che rassicurava circa le condizioni di salute di Berlusconi. Tuttavia, come ha spiegato il primario di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, il Cavaliere è stato sottoposto a tampone “per un recente soggiorno in Sardegna”, di qui ... Leggi su italiasera

