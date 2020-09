Berlusconi positivo al Covid, l’augurio di pronta guarigione di Renzi: «Forza Presidente» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus e iniziano ad arrivare le prime reazioni sui social. Tra i primi a commentare il fatto troviamo Matteo Renzi, spesso e volentieri accostato alla figura di Berlusconi. Così come tanti altri personaggi politici stanno facendo anche Renzi ha voluto augurare il meglio al Cavaliere tramite Twitter e gli ha dedicato qualche breve frase di augurio per una pronta guarigione. Renzi non ha mancato nemmeno di rivolgersi a Berlusconi chiamandolo Presidente. LEGGI ANCHE >>> Berlusconi è positivo al coronavirus, la comunicazione di Zangrillo Berlusconi coronavirus: gli auguri di Renzi Un ... Leggi su giornalettismo

