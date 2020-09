Berlusconi positivo al Covid-19, le condizioni del leader di Forza Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è risultato positivo al Covid-19 dopo il rientro da un soggiorno in Sardegna: le condizioni Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus! IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone dopo un recente soggiorno in Sardegna e l'esito dell'esame è stato positivo.