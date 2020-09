Berlusconi positivo al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. Lo rende noto Forza Italia. “In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il Presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2 – spiegano dal partito -. Il Presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - enricocolosimo : Berlusconi è positivo al Covid19;subito una caterva di derisioni, lazzi e grida di giubilo per uno che si è ammalat… - mistermeo : RT @ilmanifesto: +++ Silvio #Berlusconi positivo al #COVID19 +++ L'ex premier è asintomatico e in isolamento nella sua villa di Arcore. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi positivo

Il Messaggero

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone dopo un recente soggiorno in Sardegna e l'esito dell'esame è stato positivo. Il suo medico ...“ Ho comprato per tutta la vita ogni giorno il giornale. Da due anni sono passato al digitale. Abito in un paesino nell'entroterra ligure: cosa di meglio, al mattino presto, di.... un caffè e La Stamp ...