Berlusconi positivo al coronavirus, la sciacallata di Repubblica: occhio a questa foto | Guarda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus. La comunicazione ufficiale è arrivata da Forza Italia: a seguito di uno dei soliti controlli precauzionali, l'83enne ex premier ha scoperto di aver contratto il Covid, ma è asintomatico e si è messo in isolamento domiciliare ad Arcore, dove attenderà di negativizzarsi. Intanto Berlusconi potrà continuare a lavorare sulle elezioni regionali, non facendo mancare il suo sostegno ai candidati. Curiosamente è subito partita la caccia all'untore, individuato frettolosamente da La Repubblica in Flavio Briatore: in questo senso è eloquente la foto pubblicata in prima con tanto di didascalia che indica che i due sono stati insieme in Sardegna “qualche giorno fa”. In realtà si ... Leggi su liberoquotidiano

