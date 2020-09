Berlusconi positivo al Coronavirus, contagiati anche i figli Barbara e Luigi (Di mercoledì 2 settembre 2020) La notizia completa qui: https://www.quotidiano.net/politica/Berlusconi-Coronavirus-positivo-1.5469952 Leggi su castedduonline

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - QdSit : Berlusconi positivo con i figli Luigi e Barbara “Continuo battaglia” #qds #qdsnotizie - Dolce_Globo : RT @Artemisthea84: Ti fai tipo 6 mesi di quarantena strettissima, in isolamento in un villone che non sta nemmeno in Italia... Poi passa a… -