Berlusconi è positivo al nuovo coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) L'ex premier italiano è in isolamento ad Arcore. Continuerà a fare campagna elettorale da lì, assicura Forza Italia. Leggi su media.tio.ch

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - repubblica : ?????? Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone. Zangrillo: 'E' asintomatico, in isolamento domiciliare, continua a… - ibico75 : Berlusconi positivo al covid. Lo avrà preso quando Briatore gli ha fatto annusare le dita. - marilenascalise : RT @CicRosina: ++ Ultim'ora: Il Coronavirus positivo a Berlusconi ++ -

Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone del coronavirus. Zangrillo: “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, Silvio Berlusconi è risult ...In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Berlusconi, fanno sapere dal suo staff, continua a lavorare dall ...