Berlusconi contagiato dal Coronavirus Il Cavaliere è in isolamento ed è asintomatico Il tampone eseguito dopo il suo rientro dalla Sardegna

Il leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, è risultato positivo al tampone. "E' asintomatico e resta in regime di isolamento presso il suo domicilio come da disposizioni regionali" ha spiegato all'Adnkronos il medico curante del presidente e direttore delle Unità di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo. "Tale controllo – ha aggiunto Zangrillo – era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna".

