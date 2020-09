Berlusconi, contagiati anche i figli: Luigi e Barbara positivi al Coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) . La notizia arriva poche ore dopo quella che riguardava l’ex Presidente del Consiglio. Dopo aver saputo dal medico personale Zangrillo della positività di Silvio Berlusconi al Coronavirus, arriva ora la notizia che riguarda due dei suoi figli. Leggi anche –> Silvio Berlusconi positivo al … Leggi su viagginews

moldoveanuFlor7 : @Misurelli77 Ma ZARRILLO ha fatto il tampone ? Visto che tutti suoi pazienti sono contagiati, anche i figli… - LiaColombo1 : ULTIMORA! ? #Berlusconi è positivo al #COVID19 dopo il tampone. #Zangrillo: “Asintomatico, in isolamento ad Arcor… - rosalinobove : RT @xelagrillo: Oggi 1326 contagiati su 103.000 tamponi. solo +2 terapie intensive Berlusconi tra i contagiati. #coronavirus #COVID19 - Guglielmo_Totti : @azangrillo @AlbertoBagnai La risposta di Speranza in aula è stata più o meno che l'età anagrafica dei contagiati s… - umbriaOn : Silvio Berlusconi positivo al coronavirus, contagiati anche i figli Luigi e Barbara -

Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto Forza Italia, precisando che la conferma è arrivata "in seguito a un ulteriore controllo precauzionale". Anche due dei suoi figli ...Se fossimo dei pirla del deep state come Trump e i negazionisti, avremmo pronta la narrazione rivelatrice. C’è Zangrillo del San Raffaele che va dicendo, da mo’, che i positivi asintomatici non sono m ...