Berlusconi come Ponzio Pilato. Libertà di coscienza e finti Sì. Il bluff delle destre sul referendum tagliapoltrone (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si dice “molto perplesso” Silvio Berlusconi sul referendum confermativo per il taglio dei parlamentari, “è una scelta che noi avevamo già adottato fin dal 2005 con la nostra riforma costituzionale, che poi però è stata cancellata dalla sinistra. In questo caso però è un taglio, come dire, russo. Che non si inquadra in una riforma complessiva del funzionamento delle istituzioni e che avrà come probabile effetto una riduzione degli spazi di democrazia con delle regioni che non potranno essere rappresentate in Parlamento da parlamentari dei partiti della minoranza. Anche per questo io sto ancora riflettendo sul mio voto. Fermo restando naturalmente l’assoluta libertà di voto per i nostri militanti e per i ... Leggi su lanotiziagiornale

