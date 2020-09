Berlino: “Navalny avvelenato, prove inconfutabili. Mosca spieghi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alexei Navalny “è stato avvelenato da un agente nervino del gruppo Novichok”. A riferirlo oggi – mercoledì 2 settembre – è Steffen Seibert, portavoce del governo tedesco. La conferma arriva dagli ulteriori test tossicologici eseguiti all’ospedale Charité di Berlino, dove Navalny è attualmente ricoverato in coma. I medici tedeschi avevano già appurato che il dissidente russo fosse stato avvelenato, ma ora il governo di Angela Merkel ha dichiarato di avere acquisito “prove che non lasciano dubbi” e che hanno permesso di identificare la prova inequivocabile dell’agente nervino chimico. ***Notizia in aggiornamento Leggi anche: 1. Russia, il video in aereo dell’oppositore di Putin che grida di dolore: ... Leggi su tpi

