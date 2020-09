Berlino: «Navalny avvelenato col Novichok. Mosca dia spiegazioni». La replica del Cremlino: «Non ne sappiamo nulla» (Di mercoledì 2 settembre 2020) «Alexej Navalny è stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok. Mosca deve dare spiegazioni». A parlare è il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, che ha acquisito «prove che non lasciano dubbi». Il policlinico universitario della Charitè, dove è ricoverato l’oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ha commissionato a un laboratorio speciale dell’esercito tedesco delle analisi tossicologiche, si legge nella nota del governo, e da questo test è risultata «senza alcun dubbio» la presenza di una sostanza tossica chimica del gruppo Novichok. September 2, 2020 «Il governo tedesco condanna questo attacco nel modo nel modo più severo. Il governo russo è ... Leggi su open.online

RaiNews : Berlino: l'oppositore russo #Navalny avvelenato con 'agente nervino del gruppo Novichok' - MattiaBBagnoli : Secondo Berlino nel corpo di @navalny sono state trovate tracce di composto al nervino Novichok. Ambasciatore russo… - lucianonobili : Alexey @navalny è stato avvelenato ed è in coma. È l’ennesimo oppositore russo a subire un simile, inaccettabile, t… - Biofafafa : RT @jeperego: #Germania L’ospedale Charité di Berlino ha prove”inequivocabili' dell'avvelenamento da agenti nervini di Aleksey #Navalny.… - rubbbinho : RT @sole24ore: Navalny, Berlino:?non ci sono dubbi, è stato avvelenato -

Ci sono «prove che non lasciano dubbi» sul fatto che il dissidente russo Alexej Navalny sia stato avvelenato. Lo ha affermato Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, per conto del governo tedesco ...Il governo tedesco, per bocca del portavoce della cancelliera Angela Merkel, riferisce che i test condotti su campioni prelevati dal leader dell'opposizione russa Alexei Navalny mostrano "prove indubi ...