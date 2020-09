Bergoglio "cancella" Ratzinger: il cambio (storico) mella Messa (Di mercoledì 2 settembre 2020) Francesco Boezi Il nuovo Messale romano presenta ancora l'espressione "per tutti", che Ratzinger voleva modificare in "per molti". Bergoglio preferisce la versione corrente. Un passo indietro rispetto alla versione di Benedetto XVI "Quest'ultimo prende prende in contropiede l'azione del suo predecessore, e rafforza una traduzione che possiamo giustamente qualificare come errata, poiché non rispetta né il testo del Messale, né il testo del Vangelo, ispirato da Dio, da cui è tratta". Il soggetto della proposizione è papa Francesco, mentre l'accusa proviene dalla Fraternità sacerdotatale San Pio X. Jorge Mario Bergoglio - in estrema sintesi - ha approvato un testo, un Messale romano, che l'emerito riteneva essere sbagliato. Non tutto il ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Bergoglio cancella Bergoglio "cancella" Ratzinger: il cambio (storico) mella Messa il Giornale "È tempo di riparare la Terra". L'appello del Papa per una decrescita consapevole

”È tempo di riparare l’armonia originaria della creazione”, “restituire alla Terra il riposo che le spetta”, “cancellare il debito pubblico dei Paesi più fragili” piegati dalla pandemia. Lo sostiene P ...

Papa Francesco: si rispettino pianeta e poveri, ridurre emissioni e cancellare debito

Oggi in Vaticano si celebra la giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato. Papa Francesco ha toccato diversi temi che riguardano la salute del nostro Pianeta e del nostro Spirito alla luce ...

