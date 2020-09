Bengasi: due pescherecci italiani sequestrati da militari libici (Di mercoledì 2 settembre 2020) Due pescherecci italiani sono stati sequestrati da militari al largo della Libia e portati nel porto di Bengasi. A riferirlo il sindaco di Mazara del Vallo e la Capitaneria della città del trapanese. Di Maio in missione in Libia per dossier economici e tregua duratura Il ministro degli Esteri vuole riattivare la Commissione italo-libica sulle questioni economiche in sospeso. Gli equipaggi di entrambi i pescherecci sequestrati, Medinea e Antartide, appartenenti alla Marineria di Mazara, si troverebbero ora a bordo degli stessi. Le imbarcazioni sono state intercettate a circa 35 miglia dalle coste di Bengasi.Altri due motopesca italiani, l'Anna madre di Mazara del Vallo e il ... Leggi su blogo

Corriere : Due pescherecci italiani con 18 marinai sequestrati e portati a Bengasi dalla marina libica - MediasetTgcom24 : Libia, due pescherecci italiani sequestrati a nord di Bengasi #libia - mrzchm : RT @IlZebraapois: Due pescherecci Italiani sono stati sequestrati da militari Libici trentotto miglia a Nord di Bengasi.Diciotto i marinai… - MicheleVesch : RT @nelloscavo: Ieri mattina un kamikaze a #Tripoli nel giorno in cui arrivava @luigidimaio (coincidenza?) Ieri sera sequestrati 2 pescher… - PMurroccu : RT @IlZebraapois: Due pescherecci Italiani sono stati sequestrati da militari Libici trentotto miglia a Nord di Bengasi.Diciotto i marinai… -