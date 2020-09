Benevento, riapertura scuola: Forza Italia vuole chiarezza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo Tonia Feleppa, delegata alla scuole per la segreteria cittadina di Forza Italia Benevento. “Alla fine di questa insolita estate, è il tema della scuola ad infiammare il dibattito politico. Peccato si tratti di una bieca strumentalizzazione in vista della imminente tornata elettorale. Assistiamo, così, al susseguirsi di notizie di pronti all’apertura, con successive ed immotivate proposte di proroga poi, scandite come slogan pubblicitari. La scuola non è questo… E’ giusto che il ritorno in aula avvenga nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza per gli alunni e per tutti gli operatori del settore e fa sorridere sentire parlare di ostinazione all’apertura, quando si è ben ... Leggi su anteprima24

FcInterNewsit : Benevento, Vigorito: 'Andata con tutte le big in casa, speriamo nella riapertura degli stadi' - DeLuciaDanila : @AzzolinaLucia continua a lavorare per la riapertura delle scuole. Oggi sono stati ripartiti alle scuole del Paese… -