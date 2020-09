Benevento in serie A, Floriano Panza: Opportunità straordinaria per promuovere il marchio Sannio (Di mercoledì 2 settembre 2020) “La prima giornata con l’Inter e la seconda con la Sampdoria ci fanno sognare ed emozionare, ma soprattutto rafforzano il nostro orgoglio sannita! Una opportunità straordinaria per promuovere e valorizzare anche il brand Sannio e le eccellenze del nostro territorio in tutta Italia”. E’ il commento di Floriano Panza, candidato alle prossime elezioni regionali, in programma il 20 e 21 settembre 2020, con la lista Fare Democratico – Popolari., dopo la presentaione del calendario della stagione 2020-21. Si parte, infatti, con Benevento-Inter (posticipata) e Sampdoria-Benevento. “Un percorso nel quale le Città del Vino sannite dovranno essere protagoniste, scendendo in campo con il Benevento Calcio e la ... Leggi su ildenaro

