Belotti su Immobile: “Si sente titolare? Mi sento così anch’io” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Italia è pronta a tornare in campo, così come Andrea Belotti: il Gallo ai microfoni di Sky Sport ha parlato dell’amicizia, ma anche della rivalità, con Ciro Immobile. I due sono compagni di camera e l’attaccante della Lazio ha già detto di sentirsi titolare: “Cosa gli farò in camera? Gli dico anch’io che mi sento titolare, così pareggiamo la situazione. Come ho detto, se siamo qui è perché delle qualità ci sono, poi il mister sceglie in base a determinati fattori, anche all’avversario o alle situazioni: abbiamo caratteristiche diverse”. Leggi su sportface

napolista : Belotti: “Sono un po’ preoccupato per i nuovi contagi, il rischio c’è” “Se ho fatto i complimenti a Immobile per la… - sportface2016 : #Nazionale Andrea #Belotti non si sente secondo a Ciro #Immobile: i due si giocheranno il posto da titolare in az… - CronacheTweet : #Belotti-#Immobile: è rivalità, sportiva, in Nazionale - ILTOROSIAMONOI : Belotti:'Mi sento titolare' - Belotti:”Mi sento titolare” “A Ciro Immobile dico che anche io mi sento titolare, cos… - sportli26181512 : Italia, Belotti: 'Contagi? Sono un po' preoccupato. La rivalità con Immobile...': Andrea Belotti, attaccante del To… -