Belen e Stefano: Alessandro Roma lancia la bomba ‘ecco perchè si sono lasciati’ (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non si placa il gossip attorno a Belen Rodriguez e Stefano De Martino dopo la loro ennesima rottura. Alessandro Roma, più conosciuto su Instagram come ‘Investigatore Social’, lancia la bomba. Vi dico io perchè si sono lasciati Quella che stiamo per raccontarvi è la bomba più clamorosa di un’estate fatta di coppie famose scoppiate e … L'articolo Belen e Stefano: Alessandro Roma lancia la bomba ‘ecco perchè si sono lasciati’ è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

LetiziaDAngelo7 : RT @SimoIppoliotti: Pretendo un duetto tra Emma e Cocciante che cantano 'Bella Senz'Anima', magari nello schermo mettere delle foto di Stef… - SimoIppoliotti : Pretendo un duetto tra Emma e Cocciante che cantano 'Bella Senz'Anima', magari nello schermo mettere delle foto di… - StraNotizie : Belen Rodriguez e Stefano De Martino: svelato il vero motivo della loro rottura - CheDonnait : Il settimanale Chi svela perché #StefanoDeMartino ha lasciato #BelenRodriguez #stefano #demartino #belen - infoitcultura : Stefano De Martino e Belen, giornalista svela: “Lei ama divertirsi” -