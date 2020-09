Beautiful anticipazioni: Thomas minaccia anche Xander, confessione lontana (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 3 settembre 2020? Le nostre anticipazioni ci raccontano che la proposta di Thomas a Hope ha portato lo scompiglio in famiglia! Hope è davvero molto provata da quello che è successo negli ultimi mesi. Ma non può nascondere i suoi sentimenti e ribadisce a Liam tutto il suo amore. Il problema è che la Logan pensa che non potrà mai dare un figlio al giovane Spencer e si considera quindi una moglie a metà. Liam la implora di non prendere questa decisione ma a quanto pare, non basta…Liam vorrebbe fermare queste scelte, fermare il tempo ma non può farlo e Hope è testarda, vuole andare per la sua strada ma con Thomas ha già messo in chiaro una cosa: non lo amerà mai. Thomas ... Leggi su ultimenotizieflash

